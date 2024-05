Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrradfahrer verletzt sich an Schrankenanlage schwer

PR Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 27.05.2024 gegen 16:25 Uhr kam es in 18311 Neuheide/ Ribnitzer Landweg an einer dort befindlichen Schranke zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Diese eingerichtete Schrankenanlage ist ein automatisches Schrankensystem, damit wird gewährleistet, dass nur berechtigte Fahrzeuge Ein- bzw. Ausfahren. Radfahrer können an dieser Schranke auch in geschlossener Stellung vorbeifahren.Der 70-jährige Fahrer eines E-Bikes befuhr nach eigenen Angaben den Ribnitzer Landweg aus Richtung L 21 kommend in Richtung Graal Müritz. Bei der Annäherung an die Schranke befand sich diese in geöffneter Stellung, sodass der Fahrradfahrer der Annahme war, er würde diese durchfahren können.Als die Schranke dann jedoch sehr schnell schloss, konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit seinem E-Bike gegen die nun geschlossene Schranke. Durch den Aufprall wurde er über die Schranke geschleudert und schwer verletzt. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde der Geschädigte mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Rostock verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 250,- Euro. Der 70-Jährige ist deutscher Staatsbürger und wohnhaft in Vorpommern - Rügen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell