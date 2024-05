Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der B110 zwischen Dersewitz und Liepen (LK V-G)

PHR Anklam (ots)

Am 26.05.2024 gegen 10:25 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 110, zwischen den Ortschaften Dersewitz und Liepen, ein Verkehrsunfall bei dem eine Person schwerverletzt und eine andere Person leichtverletzt wurde. Die 48-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines VW Caddys befuhr die Bundesstraße in Richtung Anklam. Der 57-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Traktors, der Marke John Deere, befuhr die Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung. Die Fahrzeugführerin fuhr aus derzeit ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit dem Traktor frontal zusammen. Der VW Caddy kam nach dem Zusammenstoß auf dem Dach zum Stillstand. Der Traktor verlor beim Zusammenstoß ein Vorderrad und blieb anschließend neben der Fahrbahn stehen. Die Fahrerin des VW Caddys wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Greifswald und ihr 22-jähriger Beifahrer leichtverletzt in das Klinikum Anklam verbracht. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt. An dem VW Caddy und an dem Traktor entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mind. 60.000 EUR. Die Bergung beider Fahrzeuge wurde durch Abschleppunternehmen übernommen. Aus den verunfallten Fahrzeuge traten Betriebsstoffe auf die Fahrbahn aus. Die Fahrbahn wurde durch eine Spezialfirma bereinigt. Die B 110 blieb zur Verkehrsunfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge mit anschließender Fahrbahnreinigung für ca. 5 Stunden vollgesperrt.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

