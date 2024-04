Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B33, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B33 Höhe Allensbach - zwei Verletzte (12.04.2024)

Allensbach, B33 (ots)

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagmittag auf der Bundesstraße 33 bei Allensbach ereignet hat. Ein 43-Jähriger fuhr mit einem BMW X5 auf dem linken Fahrstreifen der B33 in Richtung Konstanz. Auf Höhe Allensbach Mitte touchierte der BMW die mittige Schutzmauer und geriet dadurch ins Schleudern. In der Folge prallte der Wagen gegen einen auf der rechten Spur fahrenden Mercedes, der mit zwei Insassen im Alter von 42 und 58 Jahren besetzt war. Beide erlitten bei der Kollision Verletzungen. Der 43-Jährige blieb unversehrt. Um die nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste.

