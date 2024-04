Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Reichenaustraße - Radler übersieht Auto (13.04.2024)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Reichenaustraße am Samstagabend zum Glück nur leicht verletzt worden. Gegen 18 Uhr überquerte der 29-jährige Pedelec-Fahrer die Reichenaustraße auf Höhe der Bushaltestelle Stromeyersdorf an der dortigen Bedarfsampel, ohne diese jedoch zu benutzen. Dabei übersah er einen von links kommenden Toyota einer 36-Jährigen und prallte in die Seite des Wagens. Der 29-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.500 Euro.

