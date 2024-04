Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Dachstuhlbrand - rund 50.000 Euro Schaden (13.04.2024)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Beim Brand eines Wohnhauses in der Oberstraße ist am Samstagmittag Sachschaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet die auf dem Dach des Doppelhauses installierte Solaranlage in Brand. Um das Feuer zu löschen musste die mit starken Kräften ausgerückte Feuerwehr einen Teil des Daches entfernen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Bewohner in dem Gebäude. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte im Bereich von rund 50.000 Euro liegen. Die Polizei beschlagnahmte das Gebäude, das zumindest im Obergeschoß derzeit nicht mehr bewohnbar ist.

