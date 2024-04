Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, Lkr. Konstanz) Exhibitionist auf dem Fahrrad - 38-Jähriger belästigt Frau (12.04.2024)

Hohenfels (ots)

Am Freitagabend hat ein Exhibitionist auf einem Fahrrad eine Frau auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Zoznegg und Mindersdorf belästigt. Gegen 19.30 Uhr war eine 67-Jährige zu Fuß auf der Mindersdorfer Straße in Richtung Mindersdorf unterwegs. Dabei kam ihr ein 37 Jahre alter Mann auf einem Fahrrad entgegen, der während der Fahrt sein Glied in der Hand hielt. Der 38-Jährige fuhr zunächst an der Frau vorbei, drehte dann jedoch um und fuhr erneut, dieses Mal zusätzlich mit heruntergelassener Hose an der Frau vorbei. Währenddessen klatschte er sich zudem mehrfach auf den Hintern. Durch einen von der 67-Jährigen angesprochenen Passanten kann der 38-Jährige eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Das Kriminalkommissariat Tuttlingen hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell