POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.04.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Künzelsau wurde am Dienstagmittag ein Motorradfahrer verletzt. Der Mann fuhr gegen 12 Uhr auf der Hermutshäuser Straße, als der Hinterreifen seiner Maschine auf einem nassen Fahrbahnabschnitt ausbrach. Der 66-Jährige stürzte und schlitterte mit seiner Maschine gegen einen auf der Gegenfahrspur stehenden Opel. Rettungskräfte brachten den Mann mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An dem Motorrad und dem Opel entstanden Schäden in Höhe von rund 5.000 Euro.

