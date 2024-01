Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Feuerwehr löscht Flammen

Gebrannt hat es am Montag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen bei Schwendi.

Ulm (ots)

Gegen 7.25 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu dem Brand in dem landwirtschaftlichen Anwesen aus. Das befindet sich am östlichen Ortsrand von Schönebürg in der Verlängerung der Huggenlaubacher Straße. Die Feuerwehr löschte mit einem Großaufgebot die Flammen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Tierstallungen verhindert werden. Gegen 8.15 Uhr war das Feuer bis auf vereinzelte Glutnester gelöscht. In dem Stallgebäude hatten sich Technikräume mit zwei Blockheizkraftwerken befunden. In einem der Kraftwerke kam es zum Brand. Das wurde dabei größtenteils zerstört. Die Polizei Laupheim sucht nun nach der genauen Brandursache. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es in dem Technikraum zu einer Verpuffung. Durch die Druckwelle wurde eine Zwischenwand herausgehoben. Die kippte auf eine Mastbox von Tieren. Personen wurden nicht verletzt. Auch kamen offenbar keine Tiere zu Schaden. Den Gesamtsachschaden an dem Gebäude schätzt die Polizei derzeit auf etwa 200.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

