Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Weil-Binningen, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer bei Unfall verletzt (13.04.2024)

Weil-Binningen (ots)

Bei einem Unfall auf der Verbindungsstraße zwischen Weil und Binningen ist am Samstagabend ein Rollerfahrer verletzt worden. Ein 16-Jähriger fuhr mit einem Peugeot-Roller von Binningen in Richtung Weil. In einer unübersichtlichen Kurve kollidierte der Jugendliche mit einem entgegenkommenden Tesla eines 32-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 16-Jährige Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden am Tesla schätzte die Polizei auf rund 4.000 Euro, den Schaden am Roller auf etwa 1.000 Euro.

