Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.12.2023.

Salzgitter (ots)

Einbruch in ein Fachgeschäft.

Salzgitter, Bad, Klesmerplatz, 18.12.2023, 02:30 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft drang unter Gewaltanwendung in ein Fachgeschäft ein und erbeutete im Tatverlauf Schmuckstücke. Aktuell können keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden. Ein Zeuge hatte die Täter bei ihrer Tat überrascht, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Die Täter entkamen unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 entgegen.

Nach Sachbeschädigung alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei.

Salzgitter, Ringelheim, Bahnhofstraße, 17.12.2023, 10:45 Uhr.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte den 39-jährigen Tatverdächtigen beobachten können, als dieser eine Glasflasche gegen eine Anzeigentafel der Deutschen Bahn geworfen hatte. Diese wurde dadurch beschädigt. Der Schaden liegt bei ca. 500 Euro. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei, welche den Tatverdächtigen antreffen konnte. Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Eine verletzte Person bei einem Verkehrsunfall der besonderen Art.

Elbe, Gustedt, 17.12.2023, 13:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass zur Unfallzeit der 84-jährige Fahrer eines Pkw einen Feldweg in der Ortschaft Gustedt befuhr. Nachdem er auf eine dort befindliche 27-jährige Reiterin traf, habe er mit Hupen auf sich aufmerksam gemacht, um die Durchfahrt zu erhalten. Da die Reiterin offensichtlich nicht schnell genug Platz gemacht hatte, sei er schließlich an ihr vorbeigefahren. Hierbei habe er nicht den entsprechenden Sicherheitsabstand zu dem Pferd eingehalten und habe dieses mit seinem Pkw berührt. Das Pferd wurde durch das Fehlverhalten des Mannes aufgeschreckt und warf daraufhin die Reiterin ab. Sowohl die Reiterin als auch das Tier erlitten offensichtlich nur leichtere Verletzungen. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer wegen Nötigung und fahrlässiger Körperverletzung.

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw in mindestens sieben bekannt gewordenen Fällen.

Salzgitter, Bad, Gertrudenstraße, 15.12.2023, 23:00 Uhr-16.12.2023, 08:15 Uhr.

Die Polizei in Salzgitter Bad ermittelt in sieben Fällen wegen Sachbeschädigung an Pkw. Die unbekannte Täterschaft hatte einzelne Lackflächen der abgestellten Fahrzeuge zerkratzt und hierdurch eine Schadenssumme in Höhe mehrerer hundert Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 entgegen.

Diebstahl von Dieselkraftstoff aus einer Rübenerntemaschine.

Haverlah, Pascheburg, Feldweg, 08.12.2023, 12:00 Uhr-16.12.2023, 07:00 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft entwendete aus einer abgestellten Rübenerntemaschine über 1.100 Liter Dieselkraftstoff. Auf Grund des hohen Gewichtes des Kraftstoffes geht die Polizei davon aus, dass zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt wurde. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tatfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell