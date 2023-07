BPOLD-B: Gemeinsam erfolgreich: Zwei Schleusungen bei Bademeusel aufgedeckt

Frankfurt (Oder) (ots) - Bundespolizisten retteten am Donnerstagnachmittag zwei Kinder aus der Oder und verhinderten damit vermutlich Schlimmeres. Gegen 15:30 bemerkte ein Bürger zwei Kinder, die auf polnischem Hoheitsgebiet erst am Ufer und dann in der Oder spielten und informierte die Bundespolizei. Aufgrund der hohen Strömungsgeschwindigkeit der Oder in diesem Bereich und der Gefahr für Leib und Leben der Kinder war ...

mehr