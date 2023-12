Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter Lebenstedt und Thiede Sa, 16.12.2023, 09:00 Uhr - So., 17.12.2023, 9:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr

Sa, 16.12.23, 17:09 Uhr

BAB 39, Höhe Lichtenberg

Am Samstag wird durch einen Verkehrsteilnehmer ein Mercedes mit auffälliger Fahrweise auf der BAB 39 gemeldet. Durch die Polizei wird das Fahrzeug in Höhe Salzgitter Lichtenberg kontrolliert. Der 61-jährige Fahrzeugführer steht deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 3,4 Promille! Das Besondere dabei: Die Trunkenheitsfahrt hatte bereits in Ravensburg am Bodensee begonnen. Das eigentliche Fahrtziel in Salzgitter hat der 61-jährige dann nicht mehr erreicht. Sein Führerschein wurde sichergestellt, eine Anzeige gefertigt.

