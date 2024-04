Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 19-jähriger BMW-Fahrer weicht Katze aus - Unfall mit insgesamt rund 24.000 Euro Schaden 813.04.2024)

Singen (ots)

Ein junger Mann ist in der Nacht auf Samstag einer Katze ausgewichen und hat dabei einen Unfall mit hohem Sachschaden gebaut. Gegen 3.30 Uhr fuhr der 19-Jährige mit einem BMW auf der Alemannenstraße. Auf Höhe der Thurgauer Straße querte plötzlich eine Katze die Fahrbahn, woraufhin der Fahranfänger stark nach links lenkte und von der Straße abkam. In der Folge überfuhr er den Gehweg, die Hecke eines Grundstücks und eine Mauer, ehe er schließlich im Innenhof eines Wohnhauses noch zwei dort geparkte Autos touchierte bevor der Wagen total demoliert liegenblieb. Glücklicherweise blieb der 19-Jährige unverletzt. An seinem BMW entstand jedoch Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. An den beiden anderen in Mitleidenschaft gezogenen Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt etwa 9.000 Euro. Die Höhe des an der Mauer und der Hecke entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

