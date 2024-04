Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahranfänger verursacht mehrere tausend Euro Schaden

Mannheim (ots)

Ein 18-jähriger Ford-Fahrer befuhr mit seinen drei Beifahrern am Dienstagabend um 20:45 Uhr die Straße Sandrain. Auf Höhe der Stolzeneckstraße übersah der 18-Jährige den Pkw eines 37-jährigen BMW-Fahrers, der aus der Stolzeneckstraße auf die Kreuzung fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Ford-Fahrer in einen Gartenzaun geschoben und in der Folge auf einen geparkten Peugeot abgewiesen. Durch die Aufprallwucht wurde der Peugeot in der Folge auf einen Volvo geschoben.

Glücklicherweise wurde der 18-Jährige bei dem Unfall nur leicht verletzt. Seine drei Beifahrer, im Alter von 14 und 16-Jahren, wurden nicht verletzt. Die Jugendlichen wurden in die Obhut der Eltern übergeben. Der Fahrer des BMW wurde ebenfalls nicht verletzt.

Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden, sowohl der Ford als auch der BMW wurden dermaßen beschädigt, dass vermutlich bei beiden Pkw's ein wirtschaftlicher Totalschaden vorliegt. Der Metallgartenzaun sowie die beiden geparkten Pkw wiesen ebenfalls deutliche Beschädigungen auf.

Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell