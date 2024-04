Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rund 25 Meter Kupferkabel entwendet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Eine bisher unbekannte Täterschaft entwendete in der Zeit von Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 07 Uhr, auf der Neckarbrücke zwischen Mannheim-Seckenheim und Ilvesheim verlegtes und bereits in Betrieb genommenes Kupferkabel. Die Unbekannten nahmen ca. 25 Meter des Kabels an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Aufgrund der Menge des Diebesgutes wird davon ausgegangen, dass das Kabel mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 / 48971 zu melden.

