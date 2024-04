Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Sporthalle- Zeugen gesucht (13.04.2024)

Rottweil (ots)

Auf dem Parkplatz der Sporthalle in der Jungbrunnenstraße ist es am Samstagabend, gegen 21.45 Uhr, zu einer Unfallflucht gekommen. Ein 30-jähriger Fahrer eines Mercedes war auf dem Parkplatz unterwegs und suchte einen Stellplatz. Hierbei kam dem Mann ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Autos entgegen, den er ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei fuhr der Mercedesfahrer nach rechts ins Grünbankett und rutschte im weiteren Verlauf in einen dortigen Graben. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt einfach fort. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

