Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Kreuzung "Unter Elben"/ Neuwiesenstraße (13.04.2024)

Wellendingen (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstag, gegen 12.45 Uhr, auf der Kreuzung der Straße "Unter Elben"/ Neuwiesenstraße ereignet hat. Ein 21-Jähriger fuhr mit einem VW Polo auf der Neuwiesenstraße in ortsauswärtige Richtung. Auf der Kreuzung zur Straße "Unter Elben" übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Seat Ateca eines 67-Jährigen und prallte mit diesem zusammen. Dabei erlitt der 67-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war vor Ort jedoch nicht von Nöten. An den Wagen entstanden Blechschäden in Höhe von jeweils rund 10.000 Euro.

