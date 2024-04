Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz a.N./ Lkr. Rottweil) Mercedes kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Schutzplanke (12.04.2024)

Sulz a.N. (ots)

Ein Mercedes ist bei einem Unfall auf der Landesstraße 424 am Freitag, gegen 18.15 Uhr, von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Schutzplanke geprallt. Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer war auf der L 424 von Sulz herkommend in Richtung Fischingen unterwegs. Im Kreisverkehr L 424/ Stuttgarter Straße/ K 5502 geriet der junge Mann, weil er nach derzeitigen Stand zu schnell war, mit seinem Wagen zu weit nach rechts und kollidierte in der Folge mit der dortigen Leitplanke. Durch den Aufprall entstand an dieser ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro.

