Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N.-Beffendorf/ Lkr. Rottweil) Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer (14.04.2024)

Oberndorf a.N.-Beffendorf (ots)

Am Sonntag ist es im Einmündungsbereich der Bösinger Straße und der Straße "Oberer Brühl" zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen hat. Ein 23-jähriger Fahrer eines Mercedes war gegen 17.45 Uhr auf der Bösinger Straße aus Richtung Bösingen herkommend unterwegs. An der Einmündung zur Straße "Oberer Brühl" bog der Mann nach links ab und prallte hierbei mit einem entgegenkommenden 54-jährigen Fahrer einer M.V. Agusta zusammen, der auf der Bösinger Straße aus Richtung Hochmössingen fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Ein einer ersten medizinischen Behandlung an der Unfallstelle flog ihn die Besatzung eines Rettungshubschraubers in eine Klinik. Die nicht mehr fahrbereite M.V. Agusta, an der ein Schaden in Höhe von rund 10,.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe am Mercedes schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

