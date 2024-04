Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Feuerwehreinsatz nach Brand eines Papiermüllbehälters in einer Klinik-Toilette

Tuttlingen (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz und dem vorsorglichen Einsatz von Rettungskräften ist es am frühen Samstagnachmittag nach dem Brand eines Papiermüllbehälters in einer Toilette beim Klinikum Tuttlingen gekommen. Kurz nach 13 Uhr löste in der Klinik ein Rauchmelder auf der Herrentoilette einer Station im Erdgeschoss des Klinikums aus. Daraufhin rückten die Feuerwehr Tuttlingen mit neun Fahrzeugen und 35 Mann sowie vorsorglich der Rettungsdienst unter dem leitenden Notarzt Dr. Stegmann mit drei Fahrzeugen und 10 Rettungskräften zum Klinikum aus. Wie sich schnell herausstellte, war es in einem Papier-Metallbehälter einer Herrentoilette im Erdgeschoss der Klink aus bislang nicht bekannter Ursache zu einem Brand gekommen, der von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Zu einem Sach- oder Personenschaden war es nicht gekommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell