POL-KN: (Bärenthal - Nusplingen, L 440, Lkr. Tuttlingen) Ins Schleudern geraten und gegen die Schutzplanken gefahren

Oberndorf a. N. (ots) - Dem Polizeirevier in Oberndorf a. N. wurde heute früh morgens, gg. 05:15 Uhr, in der Rosenfelder Straße in Oberndorf a. N. ein Verkehrsunfall gemeldet. Ein 24-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Rosenfelder Straße von der Talstraße kommend in Richtung der Balinger Straße. Im Bereich der ...

mehr