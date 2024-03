Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Speyer (ots)

Am Freitagmittag gegen kurz nach 12.00 Uhr befuhr ein 81-jähriger Mann mit seinem PKW die Brunckstraße in Richtung der Siemensstraße mit dem Ziel nach links in diese abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 46-jähriger Motorradfahrer die Siemensstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Der 81-Jährige bog nach links ab, ohne den aus seiner Sicht von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten PKW-Fahrer durchfahren zu lassen. Trotz eines Ausweichmanövers des Motorradfahrers kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer stürzte. Er wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 5500 Euro.

