POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit beteiligtem Linienbus

Heuchelheim (ots)

Am 01.03.2024, gegen 15:15 Uhr, kam es auf der L453 in Fahrtrichtung Heuchelheim, von Dirmstein kommend, in Folge eines Überholmanövers zu einem Verkehrsunfall. An dem überholten Linienbus entstand hierbei ein Schaden an der vorderen Fahrzeugseite links. Durch Zeugen konnte das verursachende Fahrzeug als schwarzes Cabrio der Marke Audi beschrieben werden, welcher sich im Anschluss von der Örtlichkeit entfernte. Die Schadenshöhe beträgt circa 750 Euro. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

