Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Erstmeldung Einbruch in Wohnhaus mit Täterkontakt

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 01.03.2024, gegen 11.20 Uhr, wurde von einem Zeugen ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße gemeldet. Durch den Zeugen wurden drei Personen mit Kapuze auf der Dachterrasse des Anwesens festgestellt. Nachdem er diese ansprach, flüchteten diese in Richtung Bahnhof. Durch weitere Zeugen wurde mitgeteilt, dass die drei Personen in einen Pkw gestiegen seien und in Richtung Ernst-Roth-Straße davonfuhren. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW Passat gehandelt haben. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Pkw nicht mehr festgestellt werden. Bei der Tatortaufnahme konnte festgestellt werden, dass im Obergeschoss ein Fenster eingeschlagen war und das Schlafzimmer durchwühlt war. Zur Tatbeute kann derzeit noch keine Auskunft gegeben werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

