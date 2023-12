POL-BO: Verfassungsfeindliche Symbole gesprüht: Staatsschutz bittet um Zeugenhinweise

Herne (ots) - Nach einem Raubversuch auf eine Tankstelle in Wanne-Eickel bittet die Kripo um Zeugenhinweise. Am Dienstagabend, 19. Dezember, betraten zwei Männer den Verkaufsraum der Tankstelle an der Herner Straße 76 und drängten die Angestellte (29, aus Herne) unter Gewalteinwirkung, die Kasse zu öffnen. Als sie klarmachte, dass dies nicht möglich sei, flüchteten die Täter. Die 29-Jährige erlitt leichte ...

