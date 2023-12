POL-DA: Reichelsheim-Beerfurth: Wohnungseinbrecher trifft auf Bewohner

Mühltal (ots) - Am Donnerstagnachmittag (07.12.) drangen unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 14 und 16 Uhr in ein Wohnhaus in der Ludwigstraße ein. In Abwesenheit der Anwohner hebelten sie die Terrassentür auf und gelangten in die Innenräume. Anschließend durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Die Täter konnten in der Folge unbeobachtet ...

