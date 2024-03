Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: versuchter Einbruchsdiebstahl in der Frankenthaler Straße

Frankenthal / Studernheim (ots)

Am 02.03.2024, gegen 03:00 Uhr, nahm der 57-Jährige Bewohner eines Einfamilienhauses Geräusche im Erdgeschoss des Anwesens wahr, ehe er an seiner Hauseingangstür eine männliche Person wahrnahm. Dieser hebelte mit unbekanntem Werkzeug die Eingangstür auf und erblickte sodann den Bewohner. Daraufhin entfernte sich der unbekannte Täter fußläufig. Wertgegenstände wurden nicht entwendet, es entstand jedoch Sachschaden an der Eingangstür in unbekannter Höhe. Der Täter wird als männlich, vergleichsweise groß und von schlanker Statur beschrieben. Die Polizei betreibt hierzu weitere Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

