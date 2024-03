Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand eines Kraftfahrzeugrollers

Maxdorf (ots)

Am 01.03.2024, gegen 22:00 Uhr, brannte in einem Waldstück in Höhe der Kurpfalzstraße in Maxdorf ein Kraftfahrzeugroller. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnte festgestellt werden, dass der Roller gänzlich ausgebrannt ist. Die Ursache des Brandes ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

