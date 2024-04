POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Haan/Langenfeld - 2404046

Polizei Mettmann

Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Haan/Langenfeld - 2404046

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

In Haan kam es am Dienstag, 9. April 2024, zu einer Verkehrsunfallflucht eines bislang unbekannten Fahrradfahrers am Kreisverkehr Ohligser Straße / "Am Schlagbaum". Gegen 18:30 Uhr bog die Fahrerin eines blauen BMW X6 von der Straße "Am Schlagbaum" in den Kreisverkehr ein, als ein Fahrradfahrer von der Ohligser Straße kommend ebenfalls einfuhr und mit der linken hinteren Fahrzeugseite des BMW kollidierte. Nach einem kurzen Wortwechsel entfernte sich der Fahrradfahrer von der Unfallörtlichkeit, ohne personenbezogene Angaben zu machen. Der gesuchte Mann ist etwa 50 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur, schulterlanges dunkelblondes Haar, war bekleidet mit pinker Sportbekleidung und fuhr ein violettes Mountainbike. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Zwischen Mittwoch, 10. April 2024, gegen 17:30 Uhr und Donnerstag, 11. April 2024, 9:45 Uhr kam es an der Straße "An der Tente" zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Halterin eines weißen BMW X1 hatte ihr Auto am Abend unbeschädigt auf dem privaten Parkplatz vor ihrem Wohnhaus abgestellt und am Morgen schließlich frische Beschädigungen in Form von Kratzspuren am Heck festgestellt. Der Schaden wird mit rund 1.000 Euro beziffert. Das unfallverursachende Fahrzeug war nach aktuellem Kenntnisstand gelb lackiert.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

