POL-ME: 19-Jähriger von drei Unbekannten am ZOB angegriffen - Velbert - 2404045

Mettmann (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 11. April 2024, auf Freitag, 12. April 2024, wurde ein 19-Jähriger am ZOB in Velbert von einer Gruppe bislang unbekannter Männer geschlagen und dadurch leicht verletzt.

Das war nach dem aktuellen Kenntnisstand passiert:

Der 19 Jahre alte Velberter befand sich gegen 0 Uhr am ZOB, als er von drei ihm unbekannten Männern angesprochen wurde. Als er sich von ihnen abwandte, schlug einer der Männer unvermittelt auf ihn ein. Daraufhin ergriff der 19-Jährige samt eines mitgeführten Leergutkastens die Flucht. Auf Höhe des Offerplatzes habe ihn einer der Unbekannten derart getreten, dass er zu Fall kam. Er setzte seine Flucht bis zur Stadtgalerie an der Kolpingstraße fort, wo er auf eine Passantin traf, welche den Rettungsdienst alarmierte.

Laut Aussage des 19-Jährigen handelte es sich bei der Gruppe um drei südeuropäisch aussehende Männer. Einer von ihnen war mit einer "Donald-Duck-Kappe" der Marke Gucci bekleidet.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer hat den Vorfall am ZOB beobachtet und kann Angaben zur Tat oder den bislang unbekannten Tätern machen? Die Polizei Velbert nimmt Hinweise jederzeit unter der Telefonnummer 02051 / 946 6110 entgegen.

