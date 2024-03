Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer steht unter Drogeneinfluss und gerät in Geschwindigkeitskontrolle - Verbotenes Messer gefunden

Hagen-Boele (ots)

Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung hielten Polizeibeamte am Mittwochnachmittag (20.03.2024) in Boele einen 52-jährigen Autofahrer an, der unter Drogeneinfluss stand und ein Springmesser bei sich hatte. Gegen 15.30 Uhr war der Hagener mit 86 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h auf dem Boeler Ring unterwegs. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle schlug ein Drogentest auf Amphetamine an. Weil der 52-Jährige eine Blutprobe abgeben musste, brachten die Polizisten ihn in ein Krankenhaus. Dabei fanden sie ein verbotenes Springmesser in seinem Rucksack und ein Gefäß, in dem sich offenbar weiteres Rauschgift befand, in seiner Hosentasche. Wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Außerdem legten sie zwei Strafanzeigen wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie das Waffengesetz vor. (sen)

