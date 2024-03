Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen: Mann mit Stichverletzungen vor dem Siegener Bahnhof gefunden, Mordkommission der Polizei Hagen ermittelt

Hagen (ots)

Vor dem Bahnhof in Siegen wurde am Mittwoch (20.03.) gegen 20.40 Uhr ein schwer verletzter 18-Jähriger gefunden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann im Bereich einer Fußgängerunterführung in Streit mit anderen Personen geraten war. Der 18-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers und Beines. Die Tatverdächtigen flüchteten zu Fuß in Richtung eines Busbereitstellungsplatzes hinter dem Bahnhofsgelände. Der 18-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Eine Mordkommission der Polizei Hagen ist eingesetzt. Zeugen der Auseinandersetzung oder Personen, die Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. (arn)

