Polizei Hagen

POL-HA: Frau setzt bei Häuslicher Gewalt Pfefferspray gegen ihren Mann ein - 38-Jähriger per Haftbefehl gesucht

Hagen-Eilpe (ots)

Bei einem Streit mit ihrem Ehemann setzte eine 33-jährige Frau am Mittwochmorgen (20.03.2024) in Eilpe Pfefferspray ein, um einen Angriff abzuwehren. Gegen 07.15 Uhr alarmierten Nachbarn des Ehepaars die Polizei und machten Angaben zu einer lautstarken Auseinandersetzung. In der Wohnung des Mehrfamilienhauses trafen die Beamten auf die 33-Jährige und ihren 38-jährigen Mann. Ersten Ermittlungen zufolge ging der Mann im Laufe einer verbalen Auseinandersetzung in bedrohlicher Art und Weise auf seine Frau zu und beleidigte sie. Da es bereits in der Vergangenheit zu körperlichen Übergriffen seitens des 38-Jährigen kam, befürchtete die 33-Jährige einen erneuten Angriff. Sie griff zu einem Pfefferspray und setzte dieses gegen ihren Mann ein. Bei einer Überprüfung der Personalien des Mannes stellte sich heraus, dass dieser per Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten legten ihm Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell