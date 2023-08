POL-FR: Lkr. Emmendingen - Endingen a.K.: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Freiburg (ots) - Ein Hinweis aus der Bevölkerung führte Einsatzkräfte des Polizeireviers Emmendingen am Dienstag, 08.08.2023, zu einem besonderen Fund in der Natur zwischen Nimburg und Bottingen. Dort hatten bislang Unbekannte eine Cannabis-Plantage versteckt zwischen anderen Pflanzen angebaut. Die Polizei stellte in der Folge eine Vielzahl ausgewachsener Cannabis-Pflanzen sicher. Die Ermittlungen dauern an. ...

