POL-HA: Gefrorenes Tetrapack Sauerkrautsaft beschädigt Toyota

Hagen-Mitte (ots) - In der Bergstraße zog sich ein Jugendlicher am Dienstag (19.01.) leichte Verletzungen zu, nachdem er an einer Kreuzung mit einem Auto zusammenstieß. Um 15.50 Uhr befuhr eine 49-Jährige die Elberfelderstraße mit ihrem Citroen. Als sie nach rechts in die Bergstraße abbog, kam es einige Meter nach der Kreuzung zu dem Unfall mit dem 15-Jährigen. ...

mehr