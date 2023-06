Polizei Aachen

POL-AC: Nach zahlreichen Bränden - Polizei richtet Ermittlungsgruppe ein - Jeder Hinweis aus der Bevölkerung zählt!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

StädteRegion Aachen (ots)

Seit Wochen halten Brände an unterschiedlichen Orten in der StädteRegion Polizei und Feuerwehr in Atem: teilweise brannten zum Beispiel Mülltonnen in Herzogenrath, Würselen oder Eschweiler, aber auch zwei Busse und ein LKW in Alsdorf.

In dieser Woche wurden an verschiedenen Stellen in der Aachener Innenstadt bereits zwölf Autos in Brand gesetzt (siehe unsere Meldungen vom 12.06. und vom 14.06.2023). In der vergangenen Nacht (15.6.2023) brannten gegen 3.30 Uhr insgesamt sieben Fahrzeuge in der Lousbergstraße und Försterstraße. Aufgrund der Hitze des Feuers und der Nähe zum Wohnhaus platzten unter anderem die Fensterscheiben im Erdgeschoss des Gebäudes. Verletzt wurde niemand. Es entstand enormer Sachschaden.

Die Aachener Polizei hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und die Ermittlungen gebündelt. Eine Fahndung nach dem oder den Täter(n) blieb bislang ohne Erfolg. Ob alle Brände auf das Konto ein und desselben Täters bzw. ein und derselben Täter gehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. An mehreren Tatorten wurden Spuren gesichert, die aktuell ausgewertet werden.

Die Ermittlungen der Kripo wegen Brandstiftung laufen auf Hochtouren. Brandstiftung ist ein Verbrechen und wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren bestraft.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet, beispielsweise wenn jemand auffällig um ein Fahrzeug herumschleicht, soll sich umgehend bei der Polizei unter der Notrufnummer 110 melden. Die Kripo erreichen Sie tagsüber unter 0241-9577 31101, außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210 oder per Mail an kk11.aachen@polizei.nrw.de.

Jeder kleine Hinweis kann für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

Die Fotos können im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (am/sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell