Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unbekannter Täter bricht in Wohnhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Am Dienstag (26.12.2023) kam es zwischen 15:00 Uhr und 23:55 Uhr in der Heinestraße in Hameln zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über eine Tür gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf ca. 650EUR geschätzt.

Zeugen, die relevante Beobachtung gemacht oder Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

