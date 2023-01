POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

Neubörger (ots) - Wie wir bereits berichteten, kam es am Donnerstag und am Sonntag in der Surwolder Straße in Neubörger zu einem Großbrand in einer Schweinezuchtanlage. Das Feuer betraf am Donnerstag dabei den hinteren Teil einer Stallung, wobei nach jetzigem Stand nicht 2000, sondern 800 Ferkel verendeten. Gestern Morgen kam es in dem Betrieb erneut zu einem Brand, wobei hier der durch ein Dach verbundene zweite ...

mehr