Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neubörger - Nachtrag zum Brand in einer Schweinezuchtanlage

Neubörger (ots)

Wie wir bereits berichteten, kam es am Donnerstag und am Sonntag in der Surwolder Straße in Neubörger zu einem Großbrand in einer Schweinezuchtanlage.

Das Feuer betraf am Donnerstag dabei den hinteren Teil einer Stallung, wobei nach jetzigem Stand nicht 2000, sondern 800 Ferkel verendeten. Gestern Morgen kam es in dem Betrieb erneut zu einem Brand, wobei hier der durch ein Dach verbundene zweite Stallabschnitt Feuer fing.

Dabei sind nicht wie bislang berichtet 2000, sondern 2500 Ferkel verendet. Zwischen den beiden Gebäuden, welche durch eine Überdachung miteinander verbunden sind, stand eine Hackschnitzelheizung.

Wie es zu den beiden Großbränden gekommen ist, wird derzeit ermittelt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell