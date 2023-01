Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Container in Brand gesetzt

Freren (ots)

Am Sonntagabend wurden Feuerwehr und Polizei gegen 23:45 Uhr zu einem Einsatz in Freren alarmiert. Durch bislang unbekannte Täter wurde ein Container mit Lebensmittelresten an der "Franziskus-Demann-Straße" in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Freren mit drei Fahrzeugen und 24 eingesetzten Kräften gelöscht und damit das Übergreifen der Flammen auf ein anliegendes Gebäude verhindert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Freren unter der Telefonnummer 05902/949620 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell