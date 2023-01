Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zeugen nach Sachbeschädigungen durch Graffiti gesucht

Lathen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 27. Januar, 16 Uhr, und dem 30. Januar, 8 Uhr, kam es in Lathen zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. In einem Fall beschmierten bislang unbekannte Täter einen Stromkasten an der Straße "Erna-de-Vries-Platz" mit schwarzer Farbe. In einem weiteren Fall beschmierten unbekannte Täter ein Fenster, das Mauerwerk und eine gemauerte Bushaltestelle auf dem Gelände eines Kindergartens an der "Wahner Straße" ebenfalls mit schwarzer Farbe. Es entstand jeweils Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Ob beide Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lathen unter der Telefonnummer 05933/924570 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell