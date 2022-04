POL-ME: Erhebliche Sachbeschädigung an Ratinger Fußballplatz: Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen - Ratingen - 2204117

Polizei Mettmann

Erhebliche Sachbeschädigung an Ratinger Fußballplatz: Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen - Ratingen - 2204117

In der Nacht zu Mittwoch (27. April 2022) haben bislang noch unbekannte Sachbeschädiger für einen großen Schaden auf einer städtischen Sportanlage an der Schwarzbachstraße in Ratingen gesorgt.

Folgendes war geschehen:

Am Mittwochmorgen stellte gegen 10 Uhr ein Verantwortlicher des betroffenen örtlichen Fußballvereins fest, dass auf einem kleinen umzäunten Fußballplatz ("Soccerbox") neben dem Hauptfeld die Netze der dortigen Kleintore vollständig zerschnitten worden waren. Zudem hatten Unbekannte die Banden und den Belag des Platzes an einigen Stellen mit Teer übergossen. Außerdem hatten die Sachbeschädiger vor beiden Toren Glasscherben, zerbrochene Flaschenhälse und Nägel ausgelegt (siehe Fotos). Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine Summe von geschätzten rund 50.000 Euro.

Am Abend informierte der betroffene Verein die Polizei über die Sachbeschädigungen, welche nun Ermittlungen eingeleitet hat. Hierbei konnten bislang jedoch noch keine Hinweise auf die Täter oder das Motiv der Sachbeschädiger erlangt werden.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat in der Nacht von Dienstag (26. April 2022) auf Mittwoch (27. April 2022) verdächtige Beobachtungen im Bereich des Sportplatzes gemacht oder weiß unter Umständen sogar, wer für die Sachbeschädigungen verantwortlich ist? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

