Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, B 14, Kreisverkehr Wehstetten) Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Emmingen-Liptingen, B 14, Kreisverkehr Wehstetten (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall zugezogen, der sich am Samstagmittag auf der Bundesstraße 14 im Bereich des Kreisverkehrs Wehstetten ereignet hat. Kurz vor 12.30 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit einer 1000er Yamaha von Stockach kommend auf der B 14 in Richtung Tuttlingen. Infolge einer nicht an den Straßenverlauf angepassten Geschwindigkeit verlor der Motorradfahrer in einer Rechtskurve vor dem Kreisverkehr Wehstetten die Kontrolle über die Maschine und stürzte im Bereich des Kreisverkehrs. Hierbei zog sich der Biker mehrere Prellungen und nach erster Erkenntnis eine Unterschenkelfraktur zu. Nach einer Erstbehandlung durch die zusammen mit einem Notarzt eingetroffenen Rettungskräfte wurde der Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Das mit rund 1000 Euro beschädigte Motorrad musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell