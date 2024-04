Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) In der Schillerstraße geparktes Auto absichtlich zerkratzt und 6000 Euro Schaden angerichtet - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Samstagmorgen, 08.15 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 15.30 Uhr, hat ein Unbekannter absichtlich einen blauen 3er BMW ringsum zerkratzt, der zwischen den Abzweigungen Gaußstraße und Kernerstraße am Fahrbahnrand der Schillerstraße abgestellt war. Durch die Tat entstand an dem BMW Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung nimmt die Polizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, entgegen.

