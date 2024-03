Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Erdreich durch Öl verschmutzt - Zeugen gesucht

Münsterappel (Donnersbergkreis) (ots)

Wie die Polizei am 01.03.2024 erfuhr, kam es am vergangenen Mittwoch, dem 28.02.2024, in der Zeit von ca. 07:30 Uhr bis 17:30 Uhr, zur Verunreinigung von Erdreich neben einem Feldweg, vermutlich durch Öl. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um einen betonierten Feldweg in Richtung des Windparks in der Gemarkung Münsterappel. Dieser befindet sich im Einmündungsbereich der L403 / K24 von Kalkofen kommend in Richtung Münsterappel.

Hier konnte durch Zeugen eine Verunreinigung des Erdreiches, auf einer Fläche von ca. 2 Meter auf 30 cm, neben dem Feldweg festgestellt und die Feuerwehr verständigt werden. Durch diese konnte die Gefahr der Versickerung der ölhaltigen Substanz abgewendet werden.

Durch einen Anwohner konnte in dem genannten Zeitraum ein abgestellter silberner Mercedes-Benz Kombi mit ROK Kennzeichen, näheres nicht bekannt, beobachtet werden. Da neben der Verunreinigung eine Reifenspur festgestellt werden konnte, ist nicht auszuschließen, dass die ölhaltige Substanz aus diesem, aufgrund eines Defektes, ausgelaufen sein könnte.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben hinsichtlich des möglichen Verursachers, insbesondere zu dem Mercedes-Kombi, machen können, sich bei der Polizei in Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 9170 zu melden. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell