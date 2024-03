POL-PDKL: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Obermoschel (ots) - Wie der Polizei erst nachträglich gemeldet wurde, haben unbekannte Täter wahrscheinlich am vergangenen Wochenende (24./25.02.2024) in der Windenstraße die Ortstafel in Richtung Hallgarten entwendet. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

