Demonstrationsgeschehen in der Hansestadt Lübeck

Lübeck (ots)

Am Sonntag (04.02.) fand in der Lübecker Innenstadt unter dem Motto "Toleranz, Solidarität und Menschlichkeit" eine angemeldete Versammlung statt. Insgesamt nahmen circa 5.000 Bürgerinnen und Bürger an dem Aufzug teil.

Ab 14 Uhr startete die Auftaktkundgebung unter dem Motto "Toleranz, Solidarität und Menschlichkeit" in der Beckergrube. Aufgrund der Vielzahl der Teilnehmenden, die in der Spitze bei rund 5.000 Personen lag, zog sich das Aufzugfeld bis zur Untertrave. Gegen 14:40 Uhr führte die Versammlungsroute, geplant über die Beckergrube - An der Untertrave - Holstenstraße - Sandstraße - Klingenberg - Mühlenstraße - Königstraße - Koberg - Breite Straße zurück zur Beckergrube, wo ab 15:50 Uhr eine Abschlusskundgebung stattfand.

Das Demonstrationsgeschehen, das um 16:05 Uhr beendet war, verlief erwartungsgemäß störungsfrei.

Entlang der Route kam es zu angekündigten Straßensperrungen. Größere Verkehrsbehinderungen blieben jedoch aus.

Die Polizeidirektion Lübeck begleitete das Geschehen mit angemessenen Kräften aus dem eigenen Direktionsbereich.

