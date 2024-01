POL-DA: Biebesheim: Zigarettenautomat aufgebrochen/Wer kann Hinweise geben?

Viernheim (ots) - Am Samstag (30.12.) ereigneten sich in Viernheim zwei Einbrüche in Wohnhäuser. Durch ein Fenster verschafften sich zwei Unbekannte gegen 19.00 Uhr Zugang in ein Wohnhaus in der "Neuzenlache". Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Geld. Ebenfalls über ein Fenster verschafften sich Unbekannte zudem in der Zeit zwischen 16.50 und 22.50 Uhr Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in ...

mehr