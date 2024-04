Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) VW Polo auf der Talstraße beschädigt und geflüchtet- Hinweise erbeten (13.04.2204)

Oberndorf a.N. (ots)

Am Samstag, zwischen 11.45 Uhr und 13.30 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer auf der Talstraße eine Unfallflucht begangen. Der Unbekannte streifte an einem auf Höhe der Hausnummer 3 geparkten schwarzen VW Polo entlang und beschädigte dabei diesen Stoßfänger hinten links. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe rund 1.500 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Oberndorf hat die Ermittlungen wegen der Unfallflucht aufgenommen und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell