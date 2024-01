Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Räuber auf frischer Tat

Erfurt (ots)

Am Freitagmorgen ereignete sich in einer Wohnung im Erfurter Innenstadtgebiet ein Raubüberfall. Zwei männliche Täter verschafften sich dabei gewaltsam Zutritt zur Wohnung eines 24-jährigen und entwendeten unter Anwendung von Gewalt einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag sowie eine nicht unerhebliche Menge Betäubungsmittel. Die Erfurter Polizei konnte die beiden Täter, im Alter von 20 und 22 Jahren, noch am Tatort festnehmen. Die beiden Verdächtigen erwartet unter anderem eine Anzeige wegen schweren Raubes. Beide wurden einem Haftrichter vorgeführt. Auch gegen den Wohnungsmieter und ursprünglichen Besitzer der Betäubungsmittel wird nun ermittelt. (AL)

